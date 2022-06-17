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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Черышева сообщил, когда стоит ждать новостей о будущем клубе своего сына

17 Июня 2022 • 13:02 Комментировать

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Реала», «Валенсии», «Вильярреала» и «Севильи» Дениса Черышева, рассказал, когда стоит ждать новостей о будущем своего сына.

«Когда ждать приезда Дениса? Думаю, на следующей неделе можно ждать новостей по Денису», — приводит слова Дмитрия Черышева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 31-летний Черышев провёл в составе «Валенсии» 20 матчей, отметившись одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику сборной России проявляет московское «Торпедо», которое в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Валенсия Денис Черышев Дмитрий Черышев
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