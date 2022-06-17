Слуцкий заявил, что Дюпин и Самошников могут уйти из «Рубина»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал журналистам о том, кто ещё из футболистов может уйти из казанской команды.

Как приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс», у него нет уверенности в том, что голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников останутся в «Рубине» на следующий сезон. Тренер отметил, что Иван Игнатьев останется в клубе, так как у форварда есть действующий контракт.

«На 90 процентов костяк «Рубина» уже сформирован», - добавил Слуцкий.

Напомним, что «Рубин» в прошлом сезоне занял лишь 15-ю строчку в таблице РПЛ и напрямую вылетел в подэлитный дивизион.