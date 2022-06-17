Зиньковский назвал задачу «Крыльев Советов» на следующий сезон

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал журналистам о главной задаче самарской команды на следующий сезон.

Зиньковский сказал «Чемпионату», что главная задача самарского клуба — занять место в таблице выше, чем в прошлом сезоне. Полузащитник отметил, что лично для себя снова хочет стать лучшим ассистентом чемпионата, но на этот раз сделать чуть больше результативных действий.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Крыльев Советов» под руководством Игоря Осинькина заняли в турнирной таблице РПЛ восьмую строчку. Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата с девятью ассистами в активе.