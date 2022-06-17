Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий: «Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ»

17 Июня 2022 • 12:46 Комментировать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что казанской команде удастся ввернуться в РПЛ уже по итогам следующего сезона.

«Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ. Трансферы? У нас есть ограничения по заявке. Мы имеем возможность взять трёх игроков и двух иностранцев. Может быть появятся новички, но основную селекцию мы провели», приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс»

Также Слуцкий признался, что не знает вернутся ли в команду легионеры. По мнению тренера, ФИФА разрешит иностранным игрокам приостановить свои контракты с российскими клубами ещё на год.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Рубин» не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге, заняв 15-е место в турнирной таблице. Следующий сезон казанцы проведут в ФНЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
13:02 · Россия. Премьер-лига
Отец Черышева сообщил, когда стоит ждать новостей о будущем клубе своего сына
13:00 · Россия. ФНЛ
Олег Иванов: Были варианты в РПЛ, но не хотелось снова бороться за выживание
12:54 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий заявил, что Дюпин и Самошников могут уйти из «Рубина»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский назвал задачу «Крыльев Советов» на следующий сезон
12:46 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский высказался по поводу похвалы от спортивного директора «Спартака»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: Российские игроки сейчас могут уехать в Европу
12:27 · Россия. Премьер-лига
Широков — об Абаскале: «Спартак» уже как-то неудачно назначал тренера из «Базеля» 1
12:17 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» интересуется словенским защитником
12:12 · Россия. ФНЛ
Форвард «Рубина»: Наша цель — возвращение в РПЛ
11:58 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» предлагала Агаларова «Зениту», но петербургский клуб отказался от трансфера
11:52 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: Уровень Бакаева не позволит ему стать основным в «Зените»
11:43 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» продлил аренду игрока «Локомотива» Берковского
11:34 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» объяснили приглашение Митрюшкина на сборы
11:30 · Россия. Премьер-лига
В «Уфе» определились с будущим Агаларова
Все новости
Рекомендуем