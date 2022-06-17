Слуцкий: «Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что казанской команде удастся ввернуться в РПЛ уже по итогам следующего сезона.

«Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ. Трансферы? У нас есть ограничения по заявке. Мы имеем возможность взять трёх игроков и двух иностранцев. Может быть появятся новички, но основную селекцию мы провели», приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Также Слуцкий признался, что не знает вернутся ли в команду легионеры. По мнению тренера, ФИФА разрешит иностранным игрокам приостановить свои контракты с российскими клубами ещё на год.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Рубин» не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге, заняв 15-е место в турнирной таблице. Следующий сезон казанцы проведут в ФНЛ.