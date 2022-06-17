Зиньковский высказался по поводу похвалы от спортивного директора «Спартака»

Российский полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский отреагировал на лестные слова в свой адрес от спортивного директора «Спартака» Луки Каттани.

Зиньковский сказал «Чемпионату», что слышал о словах Каттани, но комментировать их не хочет. Полузащитник отметил, что в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом российского чемпионата, так что именно это является для него наилучшей оценкой сезона.

Напомним, что Лука Каттани недавно назвал Зиньковского отличным футболистом. В прошлом сезоне полузащитник «Крыльев Советов» провёл в РПЛ 30 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал девять ассистов.