Зиньковский: Российские игроки сейчас могут уехать в Европу

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал журналистам о том, могут ли российские футболисты сейчас переехать в Европу.

Зиньковский сказал «Чемпионату», что сейчас российские футболисты, такие как Арсен Захарян, вполне могут уехать в европейские команды. Полузащитник отметил, что будет здорово, если Артём Дзюба сможет перейти в турецкий чемпионат.

«Если Дзюба переедет в Турцию, то это будет значить, что всё возможно», - добавил Зиньковский.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что бывший нападающий «Зенита» в ближайшее время станет игроком турецкого «Фенербахче».