Широков — об Абаскале: «Спартак» уже как-то неудачно назначал тренера из «Базеля»

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился с журналистами своим мнением по поводу нового тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Широков сказал «Матч ТВ», что нужно будет посмотреть на то, каких результатов молодой испанский специалист добьётся с «красно-белыми», но у «Спартака» уже был момент в истории, когда команда назначила тренера из «Базеля». Экс-игрок отметил, что тогда всё получилось ни о чём.

Напомним, что до этого из «Базеля» в «Спартак» переходил тренер Мурат Якин. 33-летний Гильермо Абаскаль недавно официально возглавил «красно-белых».