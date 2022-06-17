«Оренбург» интересуется словенским защитником

Новичок РПЛ «Оренбург» проявляет интерес к защитнику «Табора» Клемену Неманичу, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, российский клуб запрашивал информацию о словенском футболисте у его агента, однако до официально предложения дело пока не дошло. Действующий контракт Неманича со словенским клубом истекает текущим летом, поэтому он сможет присоединиться к своей новой команде бесплатно на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «Табора» 31 матч, отметившись одним забитым голом.

Ранее агент защитника Младен Ратковица заявлял, что интерес к Неманичу проявляют два российских клуба.