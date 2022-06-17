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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» интересуется словенским защитником

17 Июня 2022 • 12:17 Комментировать

Новичок РПЛ «Оренбург» проявляет интерес к защитнику «Табора» Клемену Неманичу, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, российский клуб запрашивал информацию о словенском футболисте у его агента, однако до официально предложения дело пока не дошло. Действующий контракт Неманича со словенским клубом истекает текущим летом, поэтому он сможет присоединиться к своей новой команде бесплатно на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «Табора» 31 матч, отметившись одним забитым голом.

Ранее агент защитника Младен Ратковица заявлял, что интерес к Неманичу проявляют два российских клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Табор Клеман Неманич
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