Экс-игрок «Спартака»: Уровень Бакаева не позволит ему стать основным в «Зените»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мирзоян высказался по поводу перспектив российского полузащитника Зелимхана Бакаева в питерском «Зените».

Мирзоян сказал «РБК-Спорту», что уровня Бакаева может не хватить для того, чтобы стать основным игроком в «Зените». Экс-игрок отметил, что Зелимхану придётся перестраиваться под новую команду и доказывать всем, что именно он должен выходить на поле с первых минут.

Напомним, что Зелимхан Бакаев на правах свободного агента перебрался из «Спартака» в «Зенит». С командой из Санкт-Петербурга полузащитник подписал долгосрочное соглашение. В «Зените» Бакаев будет выступать под седьмым номером.