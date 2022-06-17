В «Химках» объяснили приглашение Митрюшкина на сборы

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил журналистам, по какой причине на сбор подмосковной команды был приглашён голкипер Антон Митрюшкин.

Терюшков сказал «Матч ТВ», что если Митрюшкин подпишет контракт с «Химками», то это не будет означать, что Лантратов уходит. Один из руководителей подмосковного клуба отметил, что приглашение Митрюшкина является лишь перестраховкой на случай, если Лантратов всё же уйдёт.

«Вратарскую линию нам тоже надо укреплять», - добавил Терюшков.

Напомним, что Илья Лантратов может перебраться в питерский «Зенит». Митрюшкин же в прошлом сезоне выступал за «Динамо» из Дрездена.