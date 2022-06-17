В «Уфе» определились с будущим Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего команды Гамида Агаларова.

Газизов сообщил, что у клуба есть понимание относительно дальнейшего сценария развития карьеры 21-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в «Краснодаре». Также ходили слухи о переходе футболиста в «Зенит».

«У нас есть понимание, но сказать не могу — конфиденциальная информация», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

В минувшем сезоне Агаларов провёл в составе «Уфы» 33 матча, забив 20 голов и отдав две результативные передачи. Напомним, что нападающий стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша РПЛ.

Отметим, что следующий сезона «Уфа» проведёт в ФНЛ, так как не сумела сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4).