Мирзов останется в «Химках»

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу перспектив российского полузащитника Резиуана Мирзова в подмосковной команде.

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что он недавно общался с Мирзовым, который останется в «Химках» на следующий сезон. Функционер отметил, что у полузащитника хорошие отношения с командой.

«Напряжённый отношения с Юраном? Главный тренер — это главный тренер. Думаю, что Мирзов профессионал и никаких проблем с этим не будет», - добавил Терюшков.

Напомним, что Резиуан Мирзов в прошлом сезоне провёл в российском чемпионате 20 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.