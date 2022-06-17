«Зенит» пока не делал официальных предложений по Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу интереса питерского «Зенита» к голкиперу Илье Лантратову.

Терюшков сказал Sport24, что для того, чтобы запросить цену, нужно сделать официальное предложение, которое «Зенит» пока не делал. Функционер отметил, что Лантратов стоит все пять миллионов евро.

«Мы разговаривали с Лантратовым и готовы его отпустить, ведь мы заинтересованы в его дальнейшем развитии», - добавил Терюшков.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что «Зенит» приостановил переговоры с подмосковным клубом из-за слишком большой цены на Лантратова.