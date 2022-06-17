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Баляйкин: «Виню себя в смерти жены»

17 Июня 2022 • 11:11 Комментировать

Бывший полузащитник «Рубина» Евгений Баляйкин рассказал о том, как пережил смерть жены в конце 2017 года.

Супруга футболиста скончалась в декабре 2017 года от рака.

Футболист признался, что не может пережить эту трагедию до сих пор, так как ощущает свою вину в том, что произошло.

«В самом начале был момент, когда всё можно было предотвратить. И это должен был сделать я. Заставить лечиться силой, приводить за руку в клинику. Но я этого не сделал», — приводит слова Баляйкина «БО Спорт».

В настоящее время 34-летний Баляйкин находится без клуба. Последним местом работы футболиста был грузинский «Рустави», который он покинул в прошлом году. За «Рубин» полузащитник выступал в период с 2007 по 2012 год. Всего в составе казанцев Баляйкин провёл 51 матч, отметившись одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Евгений Баляйкин
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