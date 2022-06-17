Терюшков: «Русский Месси» привёл себя в форму и сбросил лишние килограммы

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу форварда Дениса Давыдова, который проходит просмотр в подмосковной команде.

Терюшков сказал «Матч ТВ», что Давыдов неплохо проявил себя в прошлом сезоне в ФНЛ-2 в составе команды «Знамя Труда». Функционер отметил, что «русский Месси» привёл себя в форму и сбросил большое количество килограммов.

«Если всё пройдёт нормально, то он останется в команде», - добавил Терюшков.

Напомним, что в прошлом сезоне Денис Давыдов провёл в третьем по силе отечественном дивизионе 21 встречу. Форвард забил девять мячей и сделал пять ассистов.