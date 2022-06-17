Тренер «Пари НН» считает РПЛ сильным чемпионатом

Наставник клуба «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов в разговоре с журналистами высказался по поводу РПЛ.

Галактионов сказал, что победы с молодёжной сборной на европейской арене были добыты благодаря определённому стилю игры, который он хочет привить и нижегородскому клубу. Тренер отметил, что РПЛ — очень сильный чемпионат, но в Европе играть всё же тяжелее.

«Мы с тренерским штабом не будет отступать от своих принципов и требований», - добавил Галактионов.

Напомним, что Михаил Галактионов официально возглавил нижегородскую команду, с которой до этого работал тренер Александр Кержаков.