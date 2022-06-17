Нападающий «Урала» перешёл в «Волгарь»

Нападающий «Урала» Михаил Агеев перейдёт в «Волгарь» на правах аренды до конца следующего сезона, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл за «Урал» 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

По итогам прошедшего сезона астраханский «Волгарь» занял 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. Ранее сообщалось, что команду может возглавить бывший наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков.

Агеев — воспитанник «Локомотива». Нападающий перешёл в «Урал» летом 2021 года, подписав с екатеринбургским клубом трёхлетнее соглашение. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 250 тысяч евро.