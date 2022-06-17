Президент «Урала» подтвердил переход игрока «Рубина»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил аренду полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова.

«Да, он перейдёт в «Урал» и будет у нас играть, но какая вам разница?», — приводит слова Иванова Metaratings.

Прошлый сезон Коновалов также провёл в аренде в составе «Ахмата». За 27 матчей 25-летний полузащитник забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Рубин» вылетел из высшего дивизиона российского футбола, заняв 15-е место в турнирной таблице. «Урал», в свою очередь, сумел спастись, оказавшись на 12-й строчке прошедшего розыгрыша РПЛ.