Галактионов рассказал о том, как будет совмещать работу в клубе и сборной

Наставник «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов рассказал журналистам о том, как он будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

Галактионов сказал, что молодёжная сборная работает как единый механизм, так что в нынешних условиях совмещать работу в клубе и сборной вполне реально. Тренер отметил, что сможет вживую наблюдать за игрой кандидатов в молодёжную сборную.

«В нашей команде есть ряд перспективных ребят, которые могут быть востребованы в российской молодёжке», - добавил Галактионов.

Напомним, что Михаил Галактионов подписал с нижегородским клубом соглашение на два года. До этого с командой работал тренер Александр Кержаков.