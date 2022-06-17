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«Ростов» подписал контракт с экс-игроком «Оренбурга»

17 Июня 2022 • 10:18 Комментировать

Молодой российский полузащитник Алексей Миронов официально подписал долгосрочное соглашение с «Ростовом».

Как сообщает портал Sport24, 22-летний российский футболист подписал с «Ростовом» долгосрочный контракт на пять лет. Последние два года полузащитник выступал в ФНЛ в составе «Оренбурга». Миронов является воспитанником московского «Локомотива» и до перехода в оренбургскую команду играл за «Казанку».

В прошедшем сезоне Алексей Миронов провёл в подэлитном дивизионе 26 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами. В активе полузащитника также восемь жёлтых карточек и одна красная.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Оренбург Алексей Миронов
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