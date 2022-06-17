«Зенит» приостановил переговоры по трансферу Лантратова

Руководители питерского «Зенита» остановили переговоры с «Химками» по поводу трансфера российского голкипера Ильи Лантратова.

По информации «Матч ТВ», представители команды из Санкт-Петербурга приостановили переговоры с подмосковным клубом, так как в «Зените» недовольны слишком высокой ценой 26-летнего футболиста. Стоит отметить, что «Химки» хотят получить за своего основного голкипера не менее четырёх миллионов евро.

В прошедшем сезоне Илья Лантратов провёл в российском чемпионате 30 поединков, в девяти из которых сумел отыграть на ноль. За «Химки» голкипер выступает с 2019 года.