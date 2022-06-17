Гилерме рассказал о том, как провёл отпуск

Опытный голкипер столичного «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал журналистам о том, как провёл летний отпуск.

Гилерме сказал клубной пресс-службе, что он провёл отпуск вместе со своей семьёй в Бразилии. Вратарь отметил, что это были прекрасные три недели, которые позволили ему перезагрузиться и набраться сил перед предстоящим сложным сезоном.

«Обновлённую Баковку я ещё не видел, но мне рассказали, что там сделали очень хороший ремонт», - добавил Гилерме.

Напомним, что в прошлом сезоне Маринато Гилерме провёл в российском чемпионате 19 поединков, в которых четыре раза оставил свои владения в неприкосновенности.