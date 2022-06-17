«Русский Месси» пройдёт просмотр в «Химках»

Тренерский штаб и футболисты подмосковных «Химок» вышли из отпуска и собрались на базе в Кратово. Там команда проведет свой первый тренировочный сбор.

Стоит отметить, что на просмотр в подмосковный коллектив приглашен бывший полузащитник столичного «Спартака» Денис Давыдов, которого владелец «красно-белых» Леонид Федун окрестил «Русским Месси».

В прошлом сезоне 27-летний полузащитник выступал за «Знамя Труда». Давыдов принял участие в 19 встречах и отметился 11 забитым мячами.

Тренировочный сбор «Химок» пройдет с 16 по 27 июня.