Галактионов — о «Пари НН»: Мне очень интересен этот проект

Новоиспечённый наставник клуба «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов рассказал журналистам о том, почему он решил возглавить эту команду.

Галактионов сказал, что для него большая честь поработать в столь прекрасном футбольном регионе, где у команды есть амбициозные планы. Российский специалист отметил, что ему и его тренерскому штабу очень интересен этот проект.

Напомним, что Михаил Галактионов будет совмещать работу в клубе и в молодёжной сборной России. До этого с нижегородской командой работал тренер Александр Кержаков. В прошлом сезоне «Нижний Новгород» занял 11-е место в РПЛ.