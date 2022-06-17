Лепёхин сказал, сможет ли Дзюба стать в Турции звездой

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин оценил перспективы экс-нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард подпишет двухлетний контракт с «Фенербахче».

По мнению Лепёхина, звёздами футболисты становятся благодаря вниманию со стороны журналистов, а не своим выступлениям на поле.

«Мог бы Дзюба в Турции стать звездой в Турции? Всё зависит не только от футболиста, но и от стечения обстоятельств, от команды, в которой он окажется, от того, как к нему относиться местная пресса», — приводит слова Лепёхина «Спорт уик-энд».

В минувшем сезоне Дзюба провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов ит отдал 10 результативных передач. В конце мая футболист объявил о своём уходе из петербургского клуба, за который выступал на протяжении семи последних лет.