Министр спорта России рассказал, когда пиво может вернуться на стадионы

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал журналистам о том, когда пиво может вернуться на российские стадионы.

Как приводит слова Матыцина ТАСС, пиво вернётся на стадионы, если на это есть потребность у российского общества. Министр отметил, что степень законности, конечно же, зависит от позиции министерства здравоохранения и представителей Роспотребнадзора.

Напомним, что недавно президент РФС Александр Дюков высказался за возвращение пива на российские стадионы. Продажа алкоголя на стадионах была прекращена в России с 2005 года, но на чемпионате мира 2018 года болельщики могли пить пиво на трибунах.