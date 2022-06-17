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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» решил продлить контракт с Шаваевым

17 Июня 2022 • 09:30 Комментировать

Руководители воронежского «Факела» приняли решение продлить соглашение с российским полузащитником Алиханом Шаваевым.

Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, 29-летний российский футболист официально подписал новый контракт с «Факелом», который в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе. Напомним, что Шаваев перебрался в команду из Воронежа прошлым летом из калининградской «Балтики».

В прошедшем сезоне Алихан Шаваев провёл в подэлитном российском дивизионе 21 встречу и забил два мяча. «Факел» по итогам сезона занял в ФНЛ вторую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Российская Премьер-Лига Алихан Шаваев
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