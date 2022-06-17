«Факел» решил продлить контракт с Шаваевым

Руководители воронежского «Факела» приняли решение продлить соглашение с российским полузащитником Алиханом Шаваевым.

Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, 29-летний российский футболист официально подписал новый контракт с «Факелом», который в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе. Напомним, что Шаваев перебрался в команду из Воронежа прошлым летом из калининградской «Балтики».

В прошедшем сезоне Алихан Шаваев провёл в подэлитном российском дивизионе 21 встречу и забил два мяча. «Факел» по итогам сезона занял в ФНЛ вторую строчку.