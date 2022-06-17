Экс-игрок «Зенита» согласен с тем, что Семак — лучший тренер прошлого сезона

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился с журналистами своим мнением по поводу лучшего тренера в российском чемпионате в прошлом сезоне.

Радченко сказал «Чемпионату», что он полностью согласен с тем, что Семака назвали лучшим тренером прошлого сезона. Экс-игрок отметил, что «Зенит» стал чемпионом с большим отрывом, а у Владимира Федотова, который занял второе место в голосовании, ещё всё впереди.

Напомним, что футболисты «Зенита» под шефством Семака выиграли четвёртый чемпионский титул кряду. Владимир Федотов вместе с «Сочи» занял вторую строчку по итогам прошлого сезона.