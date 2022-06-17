Экс-игрок «Спартака» - о переходе Бакаева в «Зенита»: Незаменимых нет

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров высказался по поводу перехода полузащитника Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Шмаров сказал «РБК-Спорту», что незаменимых нет, да и насильно мил не будешь. Экс-игрок отметил, что Бакаев перешёл туда, где, как он считает, ему будет намного лучше.

«Футбол — это просто бизнес, так что нужно воспринимать подобные переходы в порядке вещей», - добавил Шмаров.

Напомним, что Зелимхан Бакаев этим летом покинул московский «Спартак» и на правах свободного агента подписал долгосрочное соглашение с питерским «Зенитом».