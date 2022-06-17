Сербский защитник покинул «Урал»

Сербский защитник «Урала» Доминик Динга расторг соглашение с екатеринбургской командой.

Как сообщает пресс-служба уральского клуба, 24-летний сербский футболист, который последние несколько лет выступал в чемпионате Беларуси за минское «Динамо», принял решение покинуть команду из Екатеринбурга. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Напомним, что за «Урал» Доминик Динга выступал с 2016 года.

Стоит отметить, что в составе российской команды Доминик Динга провёл за всё время лишь 29 поединков, но результативными действиями так и не отметился.