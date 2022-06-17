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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Спартака» назвал лучшего тренера РПЛ

17 Июня 2022 • 08:59 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев в разговоре с журналистами назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент.

Канищев сказал «Чемпионату», что если брать за основу спортивный принцип, то Семак является непререкаемым первым номер в российском чемпионате. Бывший игрок отметил, что у экс-наставника «Сочи» Владимира Федотова, который недавно перешёл в московский ЦСКА, в следующем сезоне будет прекрасная возможность доказать обратное.

Напомним, что футболисты «Зенита» под руководством Сергея Семака в прошлом сезоне досрочно выиграли чемпионский титул. Наставник питерского клуба в итоге был назван лучшим тренером РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Российская Премьер-Лига Владимир Федотов Анатолий Канищев
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