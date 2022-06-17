Уткин мило попрощался с «Ахматом»

Российский полузащитник Даниил Уткин, который официально перебрался в «Ростов», попрощался с грозненским «Ахматом», где он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

Уткин в своих социальных сетях написал, что за год, который он провёл в команде из Грозного, он прожил удивительную главу своей жизни, которую никогда не забудет. Футболист выразил благодарность партнёрам по команде и наставнику «Ахмата» Андрею Талалаеву.

«Спасибо болельщикам за энергетику. Лезгинка после забитого гола — просто топ!», - добавил Уткин.

Напомним, что Даниил Уткин в прошлом сезоне в составе «Ахмата» провёл в РПЛ 28 матчей, в которых забил девять голов и сделал три ассиста.