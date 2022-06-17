Экс-игрок «Спартака»: Семак — номер один в России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с журналистами заявил, что Сергей Семак заслуженно выиграл награду лучшему тренеру РПЛ по итогам прошлого сезона.

Кечинов сказал «Чемпионату», что это только с виду кажется, что тренировать сильный состав это очень просто, но на самом деле футболистов нужно объединить, грамотно расставить на поле и правильно с ними общаться.

«На данный момент, именно Семак — номер один в России, так что это даже не оспаривается», - добавил Кечинов.

Напомним, что под руководством Сергея Семака футболисты «Зенита» уверенно выиграли очередной чемпионский титул.