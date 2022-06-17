В «Зените» высказались о трансферах Агаларова и Касьерры

Последнее время российские СМИ связывают петербургский «Зенит» с трансферами нападающих Матео Касьерры и Гамида Агаларова, принадлежащих «Сочи» и «Уфе» соответственно. Об этом высказался гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Это все вбросы. Мы ищем усиление, причем рассматриваем варианты не только в России, но и за рубежом», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

Напомним, что после завершения сезона «Зенит» лишился центрального нападающего Артёма Дзюбы. Форвард покинул клуб в связи с истечением срока трудового договора.

По итогам сезона-2021/2022 питерцы стали чемпионами РПЛ.