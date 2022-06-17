Гендиректор «Зенита» считает, что Семак заслуженно был назван тренером года в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился с журналистами своим мнением по поводу награды Сергея Семака, который был назван лучшим тренером сезона в РПЛ.

Медведев сказал ТАСС, что он очень рад тому, что заслуженная награда нашла своего обладателя. Функционер отметил, что игра питерской команды с каждым сезоном становится всё более разнообразной и интересной, а это прямая заслуга Семака и его тренерского штаба.

«Наша команда может перестраивать свою игру прямо по ходу матча в зависимости от событий на поле», - добавил Медведев.

Напомним, что Сергей Семак был назвал лучшим тренером российского чемпионата по итогам прошлого сезона, в котором «Зенит» снова выиграл чемпионский титул.