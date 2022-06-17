Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник сборной Беларуси перешёл в «Оренбург»

17 Июня 2022 • 08:16 Комментировать

Новичок РПЛ «Оренбург» официально подписал соглашение с белорусским защитником Александром Павловецом.

Как сообщает пресс-служба оренбургского клуба, 25-летний белорусский футболист подписал контракт с российской командой. До этого Павловец выступал в Польше за клуб «Варта». Стоит отметить, что защитник уже играл в российском чемпионате. В сезона 2020/2021 белорус провёл пять матчей в составе «Ростова».

Александр Павловец также выступал за украинский «Колос», брестское «Динамо», «Торпедо-Белаз» и «Неман». В активе защитника шесть поединков в составе национальной команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Оренбург Александр Павловец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
09:55 · Россия. Премьер-лига
«Русский Месси» пройдёт просмотр в «Химках»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Галактионов — о «Пари НН»: Мне очень интересен этот проект
09:53 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин сказал, сможет ли Дзюба стать в Турции звездой
09:49 · Россия. Премьер-лига
Министр спорта России рассказал, когда пиво может вернуться на стадионы
09:34 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев: «Нынешние легионеры «Зенита» не пробились бы в команду, которая была в СССР» 1
09:30 · Россия. Премьер-лига
«Факел» решил продлить контракт с Шаваевым
09:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» согласен с тем, что Семак — лучший тренер прошлого сезона
09:10 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» - о переходе Бакаева в «Зенита»: Незаменимых нет
09:03 · Россия. Премьер-лига
Сербский защитник покинул «Урал»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» назвал лучшего тренера РПЛ
08:53 · Россия. Премьер-лига
Уткин мило попрощался с «Ахматом»
08:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: Семак — номер один в России
08:44 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о трансферах Агаларова и Касьерры
08:41 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» отметил работу Карпина, Федотова и Шварца
08:33 · Россия. ФНЛ
Тренер «Крыльев Советов» - о Слуцком: Он сильный человек и со всем справится
Все новости
Рекомендуем