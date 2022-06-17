Защитник сборной Беларуси перешёл в «Оренбург»

Новичок РПЛ «Оренбург» официально подписал соглашение с белорусским защитником Александром Павловецом.

Как сообщает пресс-служба оренбургского клуба, 25-летний белорусский футболист подписал контракт с российской командой. До этого Павловец выступал в Польше за клуб «Варта». Стоит отметить, что защитник уже играл в российском чемпионате. В сезона 2020/2021 белорус провёл пять матчей в составе «Ростова».

Александр Павловец также выступал за украинский «Колос», брестское «Динамо», «Торпедо-Белаз» и «Неман». В активе защитника шесть поединков в составе национальной команды.