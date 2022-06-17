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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой раскритиковал решение назвать Семака лучшим тренером РПЛ

17 Июня 2022 • 08:04 Комментировать

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу наставника «Зенита» Сергея Семака, которого назвали лучшим тренером РПЛ по итогам прошлого сезона.

Мостовой сказал Metaraitings.ru, что он бы не стал голосовать за Семака, ведь с таким составом «Зенит» с любым тренером ниже второго места точно не опустится. Экс-игрок отметил, что были и другие достойные претенденты на эту награду.

«Я бы выбирал между Сандро Шварцем из «Динамо» и Владимиром Федотовым из «Сочи», - добавил Мостовой.

Напомним, что футболисты «Зенита» под шефством Семака вновь выиграли чемпионство. Питерский клуб выиграл титул в четвёртый раз кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Александр Мостовой Российская Премьер-Лига
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