«Жулики и дилетанты»: экс-игрок «Манчестер Юнайтед» возмущён, что Семака признали лучшим тренером РПЛ

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис негативно отреагировал на решение о признании Сергея Семака лучшим тренером сезона в российской Премьер-лиге.

В разговоре с «Чемпионатом» бывший футболист заявил, что если бы в федерации работали люди поумнее, то награду мог получить экс-тренер «Сочи» Владимир Федотов.

«Там работают жулики и дилетанты. Это их решение… Конечно, там работают нефутбольные люди», - сказал Канчельскис.

Напомним, что под руководством Семака «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. Федотов, в свою очередь, привел «Сочи» к серебряным медалям.