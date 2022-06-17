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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов высказался о возвращении Карреры в РПЛ

17 Июня 2022 • 07:55 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался насчет возможного возвращения итальянского тренера Массимо Карреры в российскую Премьер-лигу.

«Любая команда подойдёт ему. Он умеет у нас работать - отдаёт себя без остатка команде. Но, думаю, что нам стоит обращать внимание на своих специалистов», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что Каррера был главным тренером «Спартака». Под руководством итальянского специалиста «народная команда» впервые за долгое время завоевала чемпионский титул Премьер-лиги.

В настоящий момент Массимо находится в статусе безработного.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Кечинов Массимо Каррера
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