Кечинов высказался о возвращении Карреры в РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался насчет возможного возвращения итальянского тренера Массимо Карреры в российскую Премьер-лигу.

«Любая команда подойдёт ему. Он умеет у нас работать - отдаёт себя без остатка команде. Но, думаю, что нам стоит обращать внимание на своих специалистов», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что Каррера был главным тренером «Спартака». Под руководством итальянского специалиста «народная команда» впервые за долгое время завоевала чемпионский титул Премьер-лиги.

В настоящий момент Массимо находится в статусе безработного.