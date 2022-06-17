Агент Уткина рассказал о том, почему игрок выбрал «Ростов»

Агент полузащитника Даниила Уткина рассказал журналистам о том, почему игрок решил перейти именно в «Ростов».

Агент Тимофей Бердышев сказал «Спорт-Экспрессу», что у Уткина были предложения от других команд, но игрок сам предпочёл перейти именно в «Ростов». Бердышев отметил, что основными факторами стали желание клуба и тренера видеть Уткина в составе.

«Надеюсь, что решение перейти в «Ростов» в итоге окажется правильным», - добавил агент.

Напомним, что в прошлом сезоне Даниил Уткин на правах арендного соглашения выступал за грозненский «Ахмат». Полузащитник является воспитанником «Краснодара».