Сёмин - о Дзюбе: «Такие игроки на вес золота»

Российский футбольный специалист Юрий Сёмин отреагировал на информацию о возможном переезде нападающего Артёма Дзюбы в стамбульский «Фенербахче».

«Могу представить его в любом чемпионате. Такие игроки на вес золота. Где бы он ни играл - Артём достаточно результативен», - приводит слова прославленного тренера издание «Чемпионат».

В СМИ появилась новость о переговорах Дзюбы с «Фенербачхе». Стороны обсуждают подписание контракта на два сезона.

С 2015 года 33-летний бомбардир защищал цвета петербургского «Зенита». По завершении сезона-2021/2022 форвард покинул «сине-бело-голубых».