Радимов рассказал, что думает о трансфере Дзюбы в Турцию

Наставник второй команды «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном переезде нападающего Артёма Дзюбы в турецкий чемпионат. Интерес к 33-летнему свободному агенту проявляет стамбульский «Фенербахче».

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» специалист заявил, что ни разу не смотрел матчи турецкой Суперлиги. Касаемо Дзюбы он сказал, что Артём – взрослый человек и знает, что делает.

Ранее сообщалось, что российский центрфорвард может заключить с «Фенербахче» двухлетнее трудовое соглашение.

Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из петербургского «Зенита».