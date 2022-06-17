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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов рассказал, что думает о трансфере Дзюбы в Турцию

17 Июня 2022 • 07:43 Комментировать

Наставник второй команды «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном переезде нападающего Артёма Дзюбы в турецкий чемпионат. Интерес к 33-летнему свободному агенту проявляет стамбульский «Фенербахче».

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» специалист заявил, что ни разу не смотрел матчи турецкой Суперлиги. Касаемо Дзюбы он сказал, что Артём – взрослый человек и знает, что делает.

Ранее сообщалось, что российский центрфорвард может заключить с «Фенербахче» двухлетнее трудовое соглашение.

Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из петербургского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Артём Дзюба
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