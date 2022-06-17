Сменить «ромбик» на «стрелку»: Кого из спартаковцев забирал «Зенит»

Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» и продолжит карьеру в «Зените». Это не самый популярный маршрут, хотя полузащитник далеко не первый. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, кого в последние годы питерцы забирали из стана «Спартака».

У Зелимхана Бакаева завершился контракт со «Спартаком», который не был продлён. Игрок и клуб по-разному прокомментировали эту ситуацию, но суть в том, что воспитанник «красно-белых» стал свободным агентом. Из всех клубов он выбрал «Зенит», с которым, как известно, у «Спартака» самые сложные отношения. Такой ход со стороны Бакаева явно разозлил болельщиков «красно-белых». В конце концов, ходили же разговоры, что вингер может уехать в Турцию, но вместо этого он предпочёл Санкт-Петербург и конкуренцию с Малкомом.

С другой стороны, болельщики «Спартака» уже начинают привыкать, что игроки клуба переходят в «Зенит». Конечно, первым на ум приходит пример Артёма Дзюбы и его скандальный переезд. Форвард также отправился в Санкт-Петербург в качестве свободного агента, когда не смог договориться со «Спартаком» об условиях продления. Пока Дзюба осваивался на берегах Невы, он успел стать свидетелем того, как золотые медали получили как раз бывшие партнёры. Тогда же Дзюба подлил масла в огонь, назвав болельщиков «Спартака» «сектантами».

Отношения трибун и Дзюбы – это вообще отдельная история. Поклонники «Спартака» его просто возненавидели, но и фанаты «Зенита» не слишком были к нему благодушны. Однако в целом стоит признать, что Дзюба построил отличную карьеру в Санкт-Петербурге. Он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды завоевал кубок. Этим летом Дзюба покинул «Зенит» по истечении контракта. Однако одного экс-спартаковца питерцы заменили другим.

Ещё до Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» переходил Владимир Быстров, и это до сих пор болью откликается в сердцах поклонниках «красно-белых». В 2009 году москвичи реально претендовали на чемпионство, борясь с «Рубином». Однако в конце летнего трансферного окна «Зенит» вернул своего воспитанника за 9 миллионов евро. «Спартак» очень не хотел терять своего лидера, но, говорят, указание о трансфере было дано чуть ли не из Кремля. «Красно-белые» без Быстрова не смогли опередить «Рубин». Хавбек, вернувшийся в родной «Зенит», встретился с хейтом болельщиков «сине-бело-голубых», но смог дважды выиграть чемпионат и завоевать кубок страны. Причём первые полгода после возвращения в «Зенит» были едва ли не лучшим периодом в карьере Быстрова, когда он буквально втащил команду на третье место.

Ещё раньше был пример Павла Погребняка. Воспитанник «Спартака» не пригодился в родном клубе, в составе которого провёл считанное количество игр. Погребняк отправился в «Томь», где стал лидером, а уже оттуда его выкупил «Зенит». В Санкт-Петербурге форвард нелестно отзывался о бывшем клубе и забивал пачками. В «Зените» Погребняк выиграл и чемпионат, и кубок, а также Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Очевидно, что переезд в Санкт-Петербург был правильным решением для форварда.

В разные годы ходили разговоры, что «Зенит» мог подписать из «Спартака» Алекса, Веллитона, Георгия Джикию, Романа Зобнина. Писали даже, что питерцы готовы были летом забрать Самуэля Жиго до того, как он договорился с «Марселем». Однако эти переходы так и не состоялись.

«Зенит» берёт из «Спартака» игроков не слишком часто. Зато пока питерцы не ошибались с футболистами, у которых «красно-белое» прошлое.

Роман Андреев