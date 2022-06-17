«Урал» собирается арендовать полузащитника «Спартака»

Екатеринбургский «Урал» заинтересован в приглашении на основании арендного соглашения 20-летнего полузащитника Фаниля Сунгатулина, который доселе выступал во второй команде московского «Спартака», более того - являлся капитаном в ее составе. Стороны уже практически договорились, соглашение составлено таким образом, что «Урал» сможет выкупить в будущем футболиста, уточняет «РБ Спорт».

Он станет заменой для покинувшего клуб Рафалу Аугустыняку. «Спартак» заинтересован в любых предложениях от 30 миллионов рублей и выше, уточняет источник. Это соответствует трансферной стоимость футболиста - 400 тысяч евро, согласно Transfermarkt.