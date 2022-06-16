Кротов перешёл в «Пари НН»

Российский нападающий Вячеслав Кротов стал игроком «Нижнего Новгорода».

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственные источники. 29-летний футболист присоединился к «Пари НН» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард защищал цвета «Уфы», которая вылетела в ФНЛ. Он принял участие в 25 играх в сезоне-2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

По данным портала Transfeermarkt, стоимость Кротова на трансферном рынке составляет 500 тысяч евро. Футболист является воспитанником московского «Спартака». Он имеет опыт выступления за астраханский «Волгарь».