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Кротов перешёл в «Пари НН»

16 Июня 2022 • 22:07 Комментировать (1)

Российский нападающий Вячеслав Кротов стал игроком «Нижнего Новгорода».

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственные источники. 29-летний футболист присоединился к «Пари НН» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард защищал цвета «Уфы», которая вылетела в ФНЛ. Он принял участие в 25 играх в сезоне-2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

По данным портала Transfeermarkt, стоимость Кротова на трансферном рынке составляет 500 тысяч евро. Футболист является воспитанником московского «Спартака». Он имеет опыт выступления за астраханский «Волгарь».


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Евро-Футбол.Ру,
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