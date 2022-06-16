У Баринова есть два предложения из Европы

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в Турции.

По информации телеграм-канала «Мутко против», интерес к Баринову проявляют два турецких клуба. Этими клубами являются «Галатасарай» и «Трабзонспор».

В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 30 матчах, в которых смог записать на свой счет две результативные передачи во всех турнирах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что воспитанник подмосковного футбола Дмитрий Баринов может перейти в испанскую «Валенсию». Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет одиннадцать миллионов евро.