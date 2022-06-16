Колосков рассказал, почему проголосовал за Семака при выборе лучшего тренера РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков объяснил, почему отдал свой голос главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку при выборе лучшего тренера РПЛ.

«Если в РПЛ выбрали двух тренеров, затем при помощи дополнительных критериев определили Семака, то чего я буду с кем-то спорить… я сказал, что есть два тренера, которых в одинаковой степени можно назвать лучшими», -сказал Колосков «Чемпионату».

Эксперт добавил, что отдал голос за Семака только потому, что его команда стала победителем чемпионата России.

Напомним, наставник «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2021/22. Главный тренер «Зенита» и «Сочи» Владимир Федотов набрали по 118 баллов, но выиграл Семак.