Осинькин подтвердил интерес к Глушенкову

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова в самарский клуб.

«Интересен ли Глушенков «Крыльям»? Да, нам Максим интересен», — сказал Осинькин «Чемпионату».

По словам тренера, пока ничего нельзя сказать о будущем футболиста, потому что он возвращается в «Спартак», который еще не вышел из отпуска.

Минувший сезон 22-летний полузащитник «красно-белых» провел в аренде в «Крыльях Советов». Он принял участие в 29 встречах с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи.