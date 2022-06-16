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Дзюба перейдёт в «Фенербахче» и подпишет контракт на два года

16 Июня 2022 • 21:29 Комментировать

Российский форвард Артём Дзюба, вероятнее всего, продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

По информации российского телеграм-канала «Мутко против», 33-летний россиянин близок к переходу в «Фенербахче». Он подпишет контракт сроком на два года с зарплатой примерно такой же, как в «Зените» [зарплата Дзюбы в «Зените» была равна 3,5 млн евро в год].

В конце мая футболист объявил о том, что принял решение не продлевать контракт с клубом из Санкт-Петербурга. После этого в российских СМИ реальными вариантами для продолжения карьеры назывались не больше трёх клубов, и в этом списке был «Фенербахче».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Артём Дзюба РПЛ
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