Дзюба перейдёт в «Фенербахче» и подпишет контракт на два года

Российский форвард Артём Дзюба, вероятнее всего, продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

По информации российского телеграм-канала «Мутко против», 33-летний россиянин близок к переходу в «Фенербахче». Он подпишет контракт сроком на два года с зарплатой примерно такой же, как в «Зените» [зарплата Дзюбы в «Зените» была равна 3,5 млн евро в год].

В конце мая футболист объявил о том, что принял решение не продлевать контракт с клубом из Санкт-Петербурга. После этого в российских СМИ реальными вариантами для продолжения карьеры назывались не больше трёх клубов, и в этом списке был «Фенербахче».