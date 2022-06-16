Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением о признании главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером РПЛ в третий раз подряд.

- Сергей Семак признан лучшим тренером сезона. Вы согласны с таким мнением?

- Конечно. Футбол – это игра, в которой стоит конкретная цель – завоевать первое место. Он это сделал, а это непросто, поскольку надо показать определенный уровень подготовки команды. Семак соответствовал поставленной задаче. Мы видели, что «Зенит» был сильнейшим в прошедшем сезоне. Он играл стабильно, без больших сбоев. Еще один важный момент в работе тренера – управление командой. У Семака большая группа талантливых, хорошо подготовленных игроков со своим взглядом на футбол. Управлять такими игроками гораздо сложнее, чем теми, кто молчаливо выполняет твои указания. Он нашел здесь нити управления, которые дали ему возможность реализовать себя в подготовке футбоистов и реализации серьезной задачи.

- Сергей Семак и Владимир Федотов набрали равное количество очков в голосовании. Вы удивлены, что Федотов так высоко стал котироваться?

- Нет. Я не удивлен. Многие склонялись в сторону Федотова, поэтому эти тренеры набрали равное количество голосов. У «Зенита» больше ресурсов, лучше финансирование и лучше решены многие другие вопросы. Федотову отдавали предпочтение, потому что у него просматривается динамика. Он приходил в команды и давал результат. «Сочи» при нем прибавлял и в прошлом сезоне стал вторым.

- Но у него не было таких мастеровитых игроков, как у Семака.

- Это да. Поэтому можно говорить, что с точки зрения творчества, методических моментов, он создал команду, которую было сложнее создать. Но он стал вторым в таблице, ему аплодисменты и пожелания движения вперед. Но на сегодня именного Семак лучший тренер России.

- Если смотреть на статистику, в прошлом сезоне Федотов один раз обыграл Семака в чемпионате, а второй раз была ничья. Получается, в личном противостоянии он оказался сильнее тренера «Зенита».

- Это не играет никакой роли. Если бы это было бы кубковое противостояние, мы бы так и сказали, что Федотов забрал у Семака четыре очка, но турнир состоит из тридцати матчей, и по набранным очкам Семак превзошел коллегу.

- Вас удивляет прогресс Федотова, как тренера?

- Я не думал, что он так высоко взлетит. Но когда он только начинал свою тренерскую карьеру, уже тогда показывал свое умение держать команды на плаву и добиваться с ними результата, который соответствует этим клубам. Это преданный футболу специалист. Он не шарахался из клуба в клуб, не искал путей, которые приносили бы скороспелые дивиденды. Он выстраивал свое направление, и дождался достигнутого результата.

- Как вы отнеслись к его переходу в ЦСКА?

- Двояко.

- Почему?

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- Меня разочаровывает отношение людей, что подтверждает низкий профессиональный уровень этих людей, которые отвечают за подбор тренеров и футболистов. Вот взяли Олича. Почему? Кто-то сидел и убеждал совет директоров, что надо обязательно взять этого тренера. В него вложили деньги, а через какое-то время его убирают из системы. Ему надо заплатить, вместе с его тренерским штабом. Кто-то допустил роковую ошибку. Если бы это были его деньги, этот человек понес бы серьезные потери. Затем приглашают Березуцкого. Кто-то опять сидел и думал. Мне казалось, что теперь появились браться, которые хорошо знают футбол, нюансы игры, обладают авторитетом. Но их убирают. Значит опять ошибка. Это меня крайне разочаровало. А теперь пришел Федотов и я надеюсь, что надолго, что это исправление прежних ошибок. Я доволен, что Федотов у руля. Это стабильный тренер со своими взглядами на игру. Важно, чтобы ему не мешали, а помогали.

- Федотов в интервью заявил, что хотел бы поработать с ЦСКА также долго, как Газзаев, Слуцкий, то есть лет семь. Видите в нем такой потенциал?

- По всему тому, что я о нем знаю, а я его знаю хорошо, и по тому, как он позиционировал себя в разных клубах, в том числе и в «Сочи», думаю, что у него хватит умения и педагогического дара, и желания. Он может не выиграть, но то, что он будет делать все правильно, не сомневаюсь.

Елена Григорьевская